Torino: ex lavoratori Manital a Lo Russo, Cimadon direttore generale scelta preoccupante

- La scelta di affidare l'incarico di direttore generale della Città di Torino ad Alessandra Cimadon ci preoccupa. Tra il 2017 e il 2019 ha ricoperto il ruolo apicale di direttrice della pianificazione strategica di Manital Idea che è balzata alle cronache proprio nel 2019 per uno dei fallimenti più eclatanti degli ultimi anni. Lo hanno scritto in una lettera al sindaco di Torino Stefano Lo Russo le ex lavoratori e lavoratrici di Manital Idea. (segue) (Rpi)