Abruzzo: quasi 3 milioni di euro per interventi per persone senza dimora o in povertà estrema (2)

- Si tratta di un'azione progettuale estremamente importante nell'ottica di qualificare ed efficientare su tutto il territorio regionale le prestazioni dirette ed indirette di Pronto intervento sociale rivolte alle fasce della popolazione con maggiore fragilità sociale ed economica. In particolare, l'intervento è rivolto a situazioni di povertà estrema come quelle vissute dalle persone senza fissa dimora con l'obiettivo di dotare ciascuno dei territori di ambito sociale di servizi di pronto intervento sociale e stazioni di posta e centri servizi per l'indigenza. Servizi che siano in grado, in tempi utili, di fornire risposte di accoglienza temporanea, di mediazione sociale, orientamento e accompagnamento per il reinserimento sociale attraverso un progetto sociale individualizzato e integrato con gli altri servizi territoriali sociali, socioeducativi, sociosanitari e del lavoro. (Gru)