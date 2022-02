Sardegna: la Regione corre ai ripari contro il rischio di invasione di cavallette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da alcuni anni, diverse zone della Sardegna centrale, sono minacciate dall'invasione delle cavallette, che danneggiano gravemente le coltivazioni. "I danni generati da questo insetto sono ingenti – hanno spiegato gli assessori regionali della Difesa dell'ambiente e dell'Agricoltura, Gianni Lampis e Gabriella Murgie la Regione ha deciso di tracciare un nuovo percorso di prevenzione, non limitandosi a inseguire solamente l'emergenza, come è stato fatto finora". Nelle scorse settimane, la Giunta regionale ha stanziato 800mila euro (500mila per il 2021, 200mila per il 2022 e 100mila per il 2023) per la pianificazione e l'attuazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del fenomeno. Una quota di 300mila euro è destinata alla predisposizione di un Piano per le attività di studio, monitoraggio, prevenzione e contrasto alla diffusione del fenomeno e al supporto delle attività. Inoltre, dopo un primo stanziamento di 400mila euro, la Giunta ha inserito in bilancio 2 milioni di euro per i danni alle aziende agricole. (segue) (Rsc)