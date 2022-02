Veneto: seduta speciale del consiglio regionale dedicata al Giorno della memoria e alla conoscenza della Shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle celebrazioni per il Giorno della memoria il Consiglio regionale del Veneto dedicherà una seduta speciale domani, mercoledì 2 febbraio, dalle ore 10. “Il Giorno della memoria non è solo giorno, è un’operazione di conoscenza, acquisto di consapevolezza e di antidoto al pregiudizio che ci deve accompagnare sempre”, spiega Francesca Scatto (Lega-Lv), presidente della commissione regionale Cultura che ha promosso l'iniziativa insieme alle Comunità ebraiche di Venezia, Padova e Verona. Si tratterà di una mattinata di ascolto e confronto con esponenti della cultura ebraica, scrittori, registi e artisti, in diretta streaming sul sito www.consiglioveneto.it. Interverranno il rabbino capo della Comunità ebraica di Padova Adolfo Locci, Davide Romanin Jacur dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), Gadi Luzzatto Voghera, direttore del Centro di documentazione ebraica contemporanea, Gina Cavalieri, vicepresidente della comunità ebraica di Padova, la fotografa Sara Lando. Concluderanno la mattinata gli interventi dello scrittore e regista teatrale Giancarlo Marinelli, direttore del Teatro Olimpico di Vicenza, e della regista Giovanna Cordova, che presenterà alcuni stralci della pièce sulla modernità della figura biblica di Ester. In occasione della seduta speciale la presidente della commissione annuncerà anche di aver depositato la proposta di modifica della legge 5/2020, che per la prima volta in Italia ha impegnato una regione e una assemblea legislativa regionale a fare memoria attiva della tragedia dello sterminio nazifascista. "L’esperienza maturata suggerisce di ampliare il raggio di azione dell’iniziativa regionale e di valorizzare la conoscenza della cultura ebraica. Viene inoltre prevista una relazione annuale al Consiglio sulle iniziative finanziate e realizzate”, anticipa Scatto.(Rev)