Abruzzo: artigianato, nel 2021 imprese in caduta libera

- L'artigianato abruzzese continua a contare le perdite: all'appello, alla fine del 2021, mancano infatti 200 imprese, relegando la nostra regione al penultimo posto della graduatoria nazionale. Con le sole Marche in grando di far peggio. A rilevarlo è lo studio realizzato da Aldo Ronci per conto della Cna Abruzzo su dati di Movimprese, il sistema informatico delle Camere di commercio italiane: una ricerca che conferma ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, la fragilità del sistema abruzzese di micro imprese. Una fragilità che l'emergenza Covid ha messo ancor più in evidenza e che per il momento affida ancora le proprie speranze di sopravvivenza alle misure di sostegno varate in questi due anni, ossia a quella miscela fatta di bonus, contributi a fondo perduto, concessione di crediti garantiti, cassa integrazione, sospensione di pagamenti di imposte e tributi vari che soprattutto il Governo nazionale ha messo in campo. I numeri, intanto. "Nel 2021 – spiega Ronci – le iscrizioni sono state 1.414, mentre le cessazioni 1.614, con un decremento dunque di 200 unità. Nel calcolo delle cessazioni, oltretutto, occorre tener conto che sono state depurate di quelle 'd'ufficio' decretate dagli enti camerali. In valore percentuale, le imprese artigiane abruzzesi hanno subito una flessione dello 0,68 per cento, dato in controtendenza rispetto invece all'incremento registrato a livello nazionale, che è stato dello 0,79 per cento". Cifre assolute e percentuali negative relegano così inesorabilmente l'Abruzzo nella parte più bassa della classifica tra regioni, dove a far peggio sono state le sole Marche, e con solo quattro regioni (ci sono anche Umbria e Molise nel gruppetto) sotto lo zero, ovvero in decrescita. Mentre tutte le altre hanno manifestato segni evidenti di ripresa, con la Campania in cima alla graduatoria e capace di un incremento che sfiora il 2 per cento. (segue) (Gru)