Sardegna: a Loceri rinasce la Pro loco, obiettivo il rilancio della promozione del paese

- La Pro loco di Loceri, in Ogliastra, rinasce dopo vent'anni ed è destinata a diventare punto di riferimento per la promozione del territorio. L'obiettivo è mettere in mostra l’offerta culturale del borgo, diventato patria di murales, dei musei storici e dell’agricoltura. Ieri nella sede dell’Agenzia delle Entrate è stata ufficialmente ratificata la nascita dell’associazione composta da 32 soci per la rinascita del sodalizio che avrà come sede temporanea la palestra di via Eleonora d’Arborea a Loceri. I cittadini che ne fanno parte hanno avviato una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale all’insegna della creazione di nuovi eventi, della promozione del paese e della divulgazione di Loceri come meta turistica. "Vietato stare con le mani in mano. Potrebbe essere questo il motto dei soci che hanno detto sì alla rifondazione della Pro Loco che mancava a Loceri da oltre vent’anni - ha detto il sindaco, Gianfranco Lecca - In tanti hanno deciso di ripartire dall’associazionismo con un nuovo progetto. Il gruppo ha scelto di rifondare un presidio storico di Loceri, il cui nome ufficiale non è stato ancora deciso". (segue) (Rsc)