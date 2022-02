Sardegna: a Loceri rinasce la Pro loco, obiettivo il rilancio della promozione del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scopo primario dell'associazione sarà quello di creare un calendario eventi, sostenere Loceri e cogliere i frutti del lavoro di squadra. "Il progetto della Pro Loco è ancora alla fase embrionale - ha spiegato Enrico Pistis, assessore comunale al Turismo - ma l'idea ha già cominciato a prendere forma. Da parte nostra vi è l'intento di creare un punto di riferimento per gli eventi che storicamente hanno caratterizzato il nostro paese, dall’altro l’idea di unirsi in associazione per progettare nuove occasioni di promozione". Per l’amministrazione comunale è importante fare tesoro dell’esperienza accumulata negli ultimi anni in cui Loceri ha creato eventi di caratura regionale ed espresso un potenziale che può dare vita a nuove occasioni di ospitalità per mostrare come il paese è migliorato nel corso del tempo. Il lavoro di squadra e la voglia di fare dei cittadini non sono venuti meno nonostante il momento delicato. Opinioni condivise da tutta la giunta comunale che avrà comunque un ruolo di sostegno e supporto all’associazione. L'obiettivo per gli amministratori è quello di riavvicinare i cittadini alla vita sociale del paese sperando di riuscire a coinvolgere più persone possibile. (Rsc)