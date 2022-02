Abruzzo: quasi 3 milioni di euro per interventi per persone senza dimora o in povertà estrema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Avviso pubblico numero 1/2021 PrIns - Progetti di Intervento Sociale, adottato con il decreto direttoriale n.467 del ministero del Lavoro del 23 dicembre 2021, ha una dotazione finanziaria complessiva di 90 milioni di euro a valere sulle risorse React-Eu - Asse 6 del Pon Inclusione 2014-2020 "Interventi di contrasto agli effetti del Covid-19". Rivolto agli Ambiti territoriali, rappresenta una delle azioni da co-programmare insieme agli ambiti distrettuali sociali. "Per la Regione Abruzzo - rende noto l'assessore regionale, Pietro Quaresimale - le risorse sono pari a 2 milioni 960 mila euro e sono finalizzate a sostenere sia interventi di pronto intervento sociale che interventi rivolti alle persone senza dimora o in povertà estrema e in situazione di marginalità. Oltre agli interventi a valere su risorse ordinarie e settoriali nazionali e regionali in ambito sociale e sociosanitario - aggiunge - risulta essenziale che la Regione promuova azioni di coordinamento e accompagnamento degli ambiti distrettuali sociali per la programmazione e la realizzazione sul territorio di una pluralità di azioni e di misure integrative e complementari, poste in essere in ambito sociale a valere sui fondi nazionali del Pon Inclusione e comunitari del Pnnr e React Eu". (segue) (Gru)