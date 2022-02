Torino: studenti occupano liceo Gioberti dopo scontri in piazza Arbarello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti del liceo Gioberti di via Sant'Ottavio a Torino hanno deciso di occupare l'istituto per protestare contro le cariche della Polizia dello scorso fine settimana in piazza Arbarello e per ribadire il sostegno alla lotta nata dopo la morte dello studente Lorenzo Parelli durante l'alternanza scuola-lavoro. "Questo non è il modello di scuola che accettiamo e vogliamo fatto di violenza e precarietà" hanno sottolineato gli studenti riuniti in assemblea nel cortile della scuola. E nel frattempo, si preparano ad una nuova manifestazione che si svolgerà venerdì 4 febbraio alle 10 in piazza XVIII Dicembre per dire "no all'alternanza scuola-lavoro". (Rpi)