Torino: approvati progetti per piste ciclabili e scuole car free per 11 milioni di euro

- La giunta comunale oggi ha approvato progetti per 11 milioni di euro sulle piste ciclabili e le scuole car free. Saranno interamente finanziati con i fondi react-eu. "Piste ciclabili nuove, miglioramento della rete ciclabile, messa in sicurezza di alcune intersezioni viarie, riqualificazione di corso Marconi, realizzazione di 10 aree scolastiche car free, semafori di nuova generazione, abbattimento delle barriere architettoniche sono al centro delle delibere che oggi questa giunta ha approvato su mia proposta - ha affermato in una nota stampa l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta -. Migliorare la mobilità dolce della città, aumentare lo spazio dedicato ai pedoni e proteggere le zone scolastiche sono tra gli obiettivi di questa amministrazione. (segue) (Rpi)