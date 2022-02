Torino: approvati progetti per piste ciclabili e scuole car free per 11 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi ho avviato un tavolo con i presidenti di Circoscrizione per individuare nuove aree da pedonalizzare e nuove scuole da inserire in quelle car free, anche per andare a coprire le zone che non erano previste all'interno di react. Oggi, a fianco dei lavori che partiranno, è il momento di programmare gli sviluppi futuri. Nel frattempo ho aperto tavoli di cantiere sulle ciclovie nelle Circoscrizioni già toccate dagli interventi per accompagnare i lavori sul territorio, anche nell'ottica della sensibilizzazione della cittadinanza", ha concluso Foglietta. (Rpi)