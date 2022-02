Veneto: mozione per proroga termini nei bandi regionali per ristrutturazioni nella ricettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa una mozione di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale veneto aveva chiesto alla Giunta di attivarsi affinché il Governo abolisca l’obbligo di effettuare il 30% dei lavori entro il prossimo 30 giugno per le abitazioni unifamiliari che accedono alla detrazione del Superbonus. Oggi il consigliere Tommaso Razzolini fa un passaggio ulteriore, chiedendo un impegno a favore delle aziende agricole che intendono investire nella ricettività. "La mozione impegna la Regione del Veneto ad attivarsi per prorogare di almeno sei mesi i bandi riguardanti le ristrutturazioni per ricettività a causa della pandemia e della scarsità di materie prime che stanno paralizzando i cantieri”. In particolare Razzolini si riferisce agli interventi 4.1.1 e 6.4.1. che prevedono il sostegno degli investimenti nelle aziende agricole e finalizzati alla diversificazione in attività extra-agricole. "Settori strategici come quello turistico e ricettivo, dopo l’exploit pre Covid del 2019, sono crollati a causa della pandemia con una flessione di 6 punti percentuali sul PIL. Oggi i casi di positività bloccano i cantieri per l’assenza di personale, di materie prime e per i tempi lunghi dei permessi nei comuni sottoposti a vincoli, come quello paesaggistico. Per questo le scadenze prefissate sono inadeguate”, conclude Razzolini.(Rev)