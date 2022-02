Pnrr: Pella (Anci), bene assunzioni personale da parte dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per attuare il Pnrr servono competenze e capacità amministrativa, l’Unione europea stessa ci chiede una tempistica certa ed efficacia nell’attuazione degli interventi”. Lo ha sottolineato il vicepresidente vicario di Anci e sindaco di Valdengo, Roberto Pella, a Radio24, che ha fatto il punto sull’attuazione del Piano nazionale di riprese e resilienza nei Comuni. “Due sono le questioni importanti - ha spiegato Pella -: la Circolare 4 della Ragioneria generale dello Stato, che ha consentito lo sblocco delle assunzioni da parte dei Comuni come soggetti attuatori e la possibilità di assumere con fondi Pnrr il personale, ottenuta grazie a sollecitazioni e lavoro costante di Anci. E il Dl 152 in cui siamo riusciti ad individuare, d’intesa con il governo, le risorse per le assunzioni di personale e per i contratti di consulenza, con fondi extra, nei piccoli Comuni e nei Comuni del Mezzogiorno”. “Tagliare il personale non significa tagliare la spesa pubblica che non è certo responsabilità dei Comuni che incidono in misura minore rispetto alle altre articolazioni dello Stato”, ha proseguito. “I Comuni hanno dimostrato, con meno personale, di sapere spendere meglio le risorse diventando i primi investitori pubblici in Italia anche durante la pandemia”, ha spiegato. “Chiediamo al ministro Brunetta di continuare a lavorare, anche in funzione di anello di congiunzione con gli altri ministeri, per agevolare questi processi di semplificazione e capacitazione amministrativa”, ha concluso.(Rin)