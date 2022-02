Campania: M5s, Alta Velocità, prevista stazione a Padula-Buonabitacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il passo avanti più importante verso il potenziamento dell'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria è nell'approvazione del piano di fattibilità relativo al tratto Battipaglia-Romagnano. L'ultima buona notizia è la previsione di un terminal a Padula-Buonabitacolo, nel Vallo di Diano. Uno snodo fondamentale, tenuto conto della vicinanza con lo svincolo autostradale. Il prossimo obiettivo sarà ora quello di far passare la nuova tratta per il comune di Sapri, attraverso la cosiddetta "Alternativa 2", la linea che collega i territori di Battipaglia, del Vallo di Diano, del Golfo di Policastro, fino alla Calabria, passando per Maratea". Lo hanno annunciato il consigliere regionale Michele Cammarano e la senatrice M5s Felicia Gaudiano. (segue) (Ren)