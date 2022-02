Molise: M5s chiede impegno a governo regionale su sovraffollamento carceri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma il compito di sorvegliare i detenuti e mantenere l'ordine pubblico - sostiene il M5s -, sono solo una parte del lavoro che si svolge nelle carceri. La nostra Costituzione, infatti, prende in grande considerazione la funzione rieducativa associata alla detenzione. Noi riteniamo che investire sulla rieducazione sia il modo migliore per garantire una società più sicura. Un detenuto perfettamente reintegrato, che esca dal carcere con un'educazione scolastica ed un know-how spendibile nel mondo del lavoro, può trasformarsi da potenziale pericolo in risorsa. Ma per garantire delle carceri più umane e sicure e dei detenuti rieducati occorrono programmazione, corsi di formazione, attività di accompagnamento e investimenti in uomini e infrastrutture. Pensiamo all'importanza che può avere per un detenuto di Isernia il ripristino del campetto da calcio, ad esempio. Per tutte queste ragioni, abbiamo chiesto un impegno concreto del presidente Toma presso le autorità competenti, come il ministro della Giustizia, affinché vengano innanzitutto ripristinate le piante organiche previste dal 2017. In Molise sono state previste 133 nuove unità a Larino, 112 a Campobasso e 40 a Isernia. Sarà anche importante che il governatore si faccia promotore, in Conferenza delle Regioni, di una proposta per una dotazione aggiuntiva di personale, anche nell'ottica della rieducazione. In generale, Toma dovrà promuovere la dotazione di strutture e personale idonei ad assicurare la prosecuzione dei percorsi rieducativi, lavorativi e trattamentali". (Gru)