Piemonte: Cirio, mi aspetto che cambio gestione colori Covid sia immediato

- Mi aspetto che il cambio della gestione dei colori per l'emergenza Covid sia immediato. Basta vedere l'esempio della Valle D'Aosta, che ha rischiato di andare in zona rossa per le terapie intensive occupate, mandando in fumo la stagione sciistica. Noi che abbiamo tanti posti vuoti abbiamo dato la nostra disponibilità. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante l'aggiornamento sulla campagna vaccinale della Regione. "Il ministro Speranza mi ha espresso la sua volontà di superare la gestione dei colori attuale. Dovrebbe rimanere solo la zona rossa - ha continuato Cirio -. Ad ogni modo, noi con i dati attuali stiamo puntando alla zona gialla", ha concluso. (Rpi)