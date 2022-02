Vaccino: Cirio, siamo primi per terze dosi e a +16 per cento rispetto ad obiettivi Figliuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo secondi in Italia per terze dosi, primi se calcoliamo le grandi regioni. E in più superiamo di sette punti la media nazionale per capacità di vaccinazione e siamo al +16 per cento rispetto a quando chiesto dal generale Figliuolo. Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha messo in fila i risultati raggiunti fino ad ora nella campagna vaccinale della Regione. "Il Piemonte ce l'ha fatta. Siamo riusciti a garantire le vaccinazioni per tutti i piemontesi che avevano il green pass in scadenza", ha concluso. (Rpi)