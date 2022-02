Veneto: due aziende viticole ai vertici del rapporto “Agricoltura100” stilato da Confagricoltura e Reale Mutua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo rapporto presentato da Confagricoltura e Reale Mutua “Agricoltura100”, che fotografa lo stato dell’arte del comparto agricolo premiando l’eccellenza delle imprese agricole italiane in termini di sostenibilità ha premiato due aziende venete. Si tratta della Cantina Produttori Valdobbiadene, che ha conquistato il primo posto della classifica generale e della Società Agricola Eredi Scala Ernesto & C. di Caorle, a cui è stata riconosciuta una menzione speciale per la gestione del rischio e la protezione dei lavoratori. “Un territorio che guarda al futuro deve dimostrare di comprendere quanto sia importante creare le condizioni per sostenere la ricerca, l’innovazione, la transizione verde" ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia. All’indagine hanno partecipato 2.162 imprese e i dati rilevati sono stati applicati alle circa 715 mila imprese agricole attive iscritte alle Camere di Commercio, tenendo conto di area geografica, dimensione aziendale, specializzazione produttiva. “Queste due aziende hanno dimostrato di essere impegnate da tempo in un’azione comune e concreta per lo sviluppo di modelli produttivi al passo con i tempi e attenti alla persona", ha aggiunto Zaia. Si è unito alle congratulazioni anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner. "Sono profondamente convinto che la sostenibilità oltre che ambientale, debba essere anche sociale ed economica. Tutto questo si traduce in una rinnovata attenzione ai temi dell’ambiente e del territorio, ma anche dello sviluppo economico e del benessere di chi lavora".(Rev)