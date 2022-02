Veneto: consiglieri regionali Pd, due morti sul lavoro sono una scia di sangue insopportabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di due operai in poche ore, uno a Fusina caduto da un’impalcatura, l'altro colpito da una pala meccanica a Porto Marghera e non sopravvissuto alle ferite riportate, rappresenta una strage che non può essere considerata normale. Lo dicono in una nota congiunta i consiglieri regionali del Pd veneto Francesca Zottis e Jonatan Montanariello. "E' una scia di sangue insopportabile. Ai loro familiari e ai loro colleghi va tutta la nostra solidarietà. Alla politica, sia nazionale che locale, invece rivolgiamo ancora una volta un appello per un impegno vero. E le 1221 vittime nel 2021, tre al giorno secondo i dati Inail, sono un’enorme vergogna” proseguono i consiglieri, che ribadiscono la richiesta di rafforzare gli organici degli Spisal per incrementare i controlli. "E' un tema che chiama in causa tutti e va affrontato in ogni suo aspetto, a partire dalla prevenzione facendo attività di formazione e informazione, creando una ‘cultura della sicurezza’ che non è un costo su cui è possibile risparmiare”, concludono Zottis e Montanariello.(Rev)