Covid: in Piemonte ricoveri ordinari in discesa (-30) e 28 decessi

- Tornano a scendere i ricoveri ordinari per Covid in Piemonte. Sono -30 rispetto a ieri. Crescono invece ancora di 5 unità quelli in terapia intensiva. Ma il dato più pesante riguarda i decessi. L'Unità di crisi della Regione ne ha segnalati 28, di cui nessuno avvenuto oggi. I nuovi casi sono 9.988 pari al 10,4 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi 8.752 (l'87,6 per cento) sono asintomatici. Importante il dato dei guariti: oggi a quota 20.629. (Rpi)