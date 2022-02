Molise: M5s chiede impegno a governo regionale su sovraffollamento carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le condizioni dei detenuti nelle carceri italiane è in costante peggioramento. In Molise, in particolare, si registra un pesante sovraffollamento delle case circondariali e di reclusione. L'ultimo rapporto sulle condizioni di detenzione, presentato a marzo scorso dall'associazione Antigone, mette nero su bianco le nostre criticità: a fronte di una capienza di 271 posti, le carceri molisane ospitano attualmente 344 detenuti. Abbiamo dunque il 126 per cento di sovraffollamento. Una condizione già grave di per sé, ma ulteriormente peggiorata dalla carenza di personale, divenuta insostenibile proprio negli ultimi anni. Se è vero che questa situazione accomuna diverse regioni italiane", spiega in una nota il gruppo del Movimento cinque stelle in Consiglio regionale, che aveva presentato un'apposita mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea molisana, soprattutto al Centro-Sud, "è altrettanto vero che in altre regioni come l'Abruzzo qualche intervento finalizzato a sanare il problema è stato intrapreso. Queste carenze sono, evidentemente, sempre più spesso causa di episodi di violenza, aggressioni e tentativi di evasione. Episodi che a volte sfuggono alle cronache, ma che vengono costantemente denunciati dai sindacati di categoria. Gli agenti e gli operatori di polizia penitenziaria sono costretti a turni massacranti e gravati da compiti prima svolti da altre forze di polizia. Pensiamo al piantonamento dei detenuti ricoverati, che prima spettava alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. (segue) (Gru)