Torino: Confesercenti, esordio green pass nei negozi senza problemi ma servono chiarimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tolti gli aspetti positivi, rimane la paura che molte persone potrebbero passare agli acquisti online. Secondo un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti l'obbligo di green pass per accedere ai negozi trova i consumatori divisi - si legge in una nota stampa di Confesercenti - : due su tre ritengono che la misura renderà gli acquisti più sicuri, ma molti potrebbero invece passare agli acquisti online. L’accoglienza positiva nei confronti dell’obbligo riguarda una maggioranza meno larga di quanto sperato: a dichiarare di avere già il pass è l’87 per cento degli intervistati, una quota decisamente più larga del 64 per cento che promuove la misura, ritenendola “una garanzia di maggiore sicurezza”. Il restante 36 per cento è poco convinto. (segue) (Rpi)