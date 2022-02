Torino: ex lavoratori Manital a Lo Russo, Cimadon direttore generale scelta preoccupante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo vissuto due anni di calvario - hanno continuato gli ex lavoratori di Manital -, fra la disperazione nel non riuscire a pagare il mutuo e le bollette e l'umiliazione di dover chiedere aiuto ai propri genitori anziani per mettere insieme il pranzo con la cena o per poter acquistare i libri di scuola ai propri figli. Leggere sui giornali che Cimadon ora è stata scelta per ricoprire l'incarico di direttore Generale del Comune di Torino per noi è stata una vera doccia fredda. Se l'opinione pubblica dimentica noi non dimentichiamo, augurandoci che lei possa comprendere le nostre preoccupazioni per il futuro della nostra città", hanno concluso. (Rpi)