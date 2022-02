Olimpiadi 2026: Giovannini, bene accordo raggiunto su svincolo tangenziale Est a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto tra il Mims, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la società concessionaria “Serravalle” sugli interventi da realizzare per migliorare la connessione tra la tangenziale est di Milano e il futuro “Pala Italia” in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Una questione complessa seguita da vicino dal viceministro Alessandro Morelli, delegato alle infrastrutture connesse alle Olimpiadi invernali. L’accordo sarà ora formalizzato con un protocollo d’intesa, ai sensi del quale la concessionaria “Serravalle” si impegnerà a realizzare i lavori di ampliamento dello svincolo entro il 31 dicembre 2025, cioè prima dell’appuntamento sportivo internazionale. (Com)