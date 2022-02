Piemonte: Coldiretti, necessaria attuazione urgente sostegni per allevamenti colpiti da peste suina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' urgente che il ministero della Salute e quello delle Politiche Agricole diano attuazione al Decreto sostegni ter affinché vengano garantiti ed erogati in tempi brevi i fondi stanziati a favore delle imprese che devono far fronte alle prescrizioni delle Asl, investendo per tutelare gli allevamenti dalla peste suina africana. Lo hanno affermato il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato federale Bruno Rivarossa dopo l'incontro con l'assessore alla Sanità Icardi. "Come serve una forte pressione dell'assessorato alla Sanità affinché l'assessorato all'Agricoltura predisponga quanto prima nuovi piani di contenimento dei cinghiali attuando un efficace depopolamento che, per la nostra Regione, significa arrivare ad abbattere circa 50 mila cinghiali - hanno continuato i due rappresentanti di Coldiretti -. (segue) (Rpi)