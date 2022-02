Napoli: ubriaco e positivo al Covid danneggia auto Cc, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte scorsa, a Giugliano in Campania (Napoli), i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato un 33enne di Pozzuoli (Na) per omissione di soccorso, danneggiamento e per aver violato la quarantena alla quale era sottoposto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe sfrecciato con il suv sull'Asse mediano in direzione Lago Patria mentre i carabinieri stavano effettuando dei rilievi per un incidente stradale. I carabinieri hanno invitato l'uomo a rallentare ma il 33enne, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe puntato dritto colpendo la fiancata dell'auto dei militari. Bloccato da quest'ultimi il soggetto è stato trovato ubriaco e trasportato all'ospedale di Pozzuoli (Na) per ulteriori accertamenti. Inoltre i carabinieri hanno accertato che l'uomo ha violato la quarantena disposta dall'autorità sanitaria competente poiché risultato positivo al Covid lo scorso 22 gennaio. (Ren)