Napoli: minaccia console ucraino e addetto sicurezza, arrestato

- Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vasto-Arenaccia di Napoli hanno arrestato un 40enne, cittadino ucraino, irregolare sul territorio nazionale, per aver minacciato di morte il console generale dell'Ucraina a Napoli e un addetto alla sicurezza. Il fermo è avvenuto in seguito all'intervento dei poliziotti nei pressi del Consolato ucraino dove un uomo, in forte stato di agitazione, stava inveendo contro il console e un addetto alla sicurezza minacciandoli di morte. Gli agenti lo hanno arrestato e bloccato per violenza o minaccia ad un corpo politico. L'uomo è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.(Ren)