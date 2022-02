Veneto: il consiglio comunale di Padova approva la realizzazione di sculture raffiguranti donne celebri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito sulle quote rosa anche nelle opere d'arte era iniziato lo scorso autunno con l'indagine dell'associazione "Mi riconosci?" che aveva realizzato la mappatura di statue e monumenti pubblici femminili o con personaggi femminili presenti in Italia. Ne erano state individuate appena 148 in tutta Italia e l'argomento aveva suscitato interesse anche oltre oceano, con due articoli pubblicati da New York Times e Guardian. A Padova nel complesso monumentale di Prato della Valle progettato nel Settecento da Andrea Memmo solo una delle settantotto statue presenti è intitolata ad una donna, la poetessa del 16° secolo Gaspara Stampa. Il consiglio comunale ha approvato nella notte una mozione che impegna la giunta e il sindaco Sergio Giordani a far scolpire alcune statue di personaggi femminili. Il testo iniziale, che prevedeva la realizzazione dell'immagine di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (la prima donna laureata al mondo, all’Università di Padova nel 1678), è stato emendato con alcune modifiche nel corso del dibattito in aula. La proposta di usare l'unico piedistallo rimasto libero in Prato della Valle, ritenuta troppo vincolante anche nei confronti della Soprintendenza, è stata sostituita dalla più generica indicazione di cercare altri luoghi in città, preferibilmente all'interno del centro storico. La mozione, a firma di Margherita Colonnello (Pd) e Simone Pillitteri (Lista Giordani), è stata così approvata dall'intera maggioranza di centrosinistra e dall'unico consigliere di opposizione del M5S, con l'astensione del resto delle minoranze(Rev)