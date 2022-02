Sardegna: Pais, da legge Stabilità forti segnali di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal disegno di legge di Stabilità “forti segnali che inducono a sperare che il periodo più difficile dell’emergenza sia passato e che ci si avvii ad inaugurare una nuova stagione progettuale di più ampio respiro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, nel corso della riunione congiunta fra i consiglieri regionali e i componenti del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna. Pais ha sottolineato la necessità dello “sviluppo di azioni mirate, calibrate sulle esigenze delle singole realtà territoriali, autorevolmente “presidiate” dai nostri sindaci, per ripartire nella costruzione di un sistema Sardegna improntato sulla interazione tra i diversi livelli di governo”. Il presidente dell'assemblea regionale sarda ha ricordato anche "l'incremento dell’importo complessivo del Fondo unico per gli enti locali e a tutte le iniziative messe in campo a favore dei 377 comuni della nostra isola, soprattutto quelle finalizzate ad evitare la piaga dello spopolamento e a supportare i comuni nella progettazione delle opere pubbliche". (segue) (Rsc)