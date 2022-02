Sardegna: Pais, da legge Stabilità forti segnali di ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In un momento di profonda crisi, come è quello che stiamo attraversando - ha detto Pais - la classe politica, e in particolare chi, al suo interno, ricopre incarichi di governo e rappresentanza, è chiamata a svolgere la propria funzione con forte senso di responsabilità per affrontare, con la giusta determinazione e autorevolezza, il momento di grande difficoltà sanitaria, economica e sociale. Mai come in questo periodo la comunanza di intenti e la forte coesione devono costituire il denominatore comune nel rapporto tra le istituzioni che concorrono a regolare la vita pubblica: in particolare, nell’ambito della nostra isola, il Consiglio regionale, il presidente della Regione, la sua Giunta e il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di rappresentanza istituzionale degli Enti locali della Sardegna”. (Rsc)