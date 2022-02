Torino: Lo Russo, non può esistere transizione ecologica senza investimenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non può esistere transizione ecologica senza investimenti pubblici, ovvero quelli che stanno facendo Francia e Germania. Nelle prossime settimane contiamo di presentare una piattaforma al governo assieme alla regione e alle realtà territoriali. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo parlando di Stellantis, a margine della conferenza stampa sui 100 giorni della giunta comunale. "La crisi economica c'è. Noi non possiamo perdere il treno della ripartenza che riguarda l'automotive. Sicuramente gli incentivi all'acquisto potrebbero essere una strada. Proprio sul tema ho avuto un incontro con Elkann, abbiamo parlato delle priorità principali per far ripartire Torino", ha concluso Lo Russo. (Rpi)