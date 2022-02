Governo: convocata per domani Conferenza con Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È convocata per domani, 2 febbraio, alle ore 13.15 la Conferenza Stato-Regioni. L’ordine del giorno prevede, dopo l’approvazione del report e del verbale della seduta del 12 gennaio 2022, la designazione, ai sensi dell’articolo 18 dell’Accordo sul documento “La formazione continua nel settore salute” -rep. Atti n. 14/Csr del 2 febbraio 2017- in sostituzione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno all’Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità, e l’intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del ministro delle Politiche agricole alimentarie e forestali di ripartizione fra lo Stato e le Regioni delle risorse finanziarie a valere sul Feampa 2021-2027. Si discuteranno anche l’intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del ministro delle Politiche agricole alimentarie e forestali di modifica del D.m. 26 luglio 2017, n. 57167, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (Ue) n. 1151/2012 e del Regolamento delegato (Ue) n. 665/2014, sulle condizioni d’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, e l’intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto concernente la modifica del decreto 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda i termini di applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. (Com)