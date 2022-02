Torino: Lo Russo, trovare compromesso tra diritto manifestare e misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono certo che si possa trovare un ragionevole compromesso tra il diritto a manifestare e le direttive anti-Covid. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando le possibili tensioni attese per la manifestazione di venerdì, a margine della conferenza stampa sui 100 giorni della giunta comunale. "Voglio vivere in una città in cui non c'è equivalenza tra manifestazioni e manganelli - ha continuato Lo Russo -. Dobbiamo tenere insieme il diritto a manifestare con le restrizioni pandemiche. E' un tema che va discusso nelle sedi opportune, dipenderà molto dalle direttive del ministero dell'Interno", ha concluso. (Rpi)