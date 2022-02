Veneto: scendono a 216 mila gli attualmente positivi al Covid, in rialzo i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bollettino quotidiano di Azienda Zero della Regione Veneto sui contagi da Covid registra, come ogni martedì, un dato dei nuovi positivi molto superiore al giorno precedente. Sono stati 16.045, poco più del triplo rispetto a ieri, ma in quantità inferiore rispetto alla media delle scorse settimane. Grazie al numero molto alto di uscite dall'isolamento (oltre 31 mila casi), il saldo degli attualmente positivi segna un calo per il quinto giorno consecutivo, arrivando a 216.210. Le vittime sono state 41, che portano il conteggio complessivo a 13.210. Resta in controtendenza il dato dei ricoveri, tornati sopra quota 2 mila. In area medica i pazienti sono saliti a 1839 (+80 in due giorni), mentre scendono da 180 a 170 quelli in terapia intensiva.(Rev)