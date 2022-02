Droga: Cantalamessa (Lega), criminalità organizzata opera come le multinazionali globalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte ad una globalizzazione anche della criminalità organizzata, così come la mafia ragiona e lavora sull'unificazione dei mercati e dei traffici illeciti a livello mondiale" è intervenuto Il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile nazionale Dipartimento Antimafia Lega. "I 17 arresti di cittadini albanesi, nordafricani, italiani e un olandese, accusati di narcotraffico internazionale di cocaina, sono una notizia che spiazza e preoccupa, seppur non sia niente di nuovo. I chili di droga che arrivavano in Italia, le armi e le centinaia di migliaia di euro sequestrate, ci dicono che l'operazione 'Fontanelle 2019' rappresenta l'esemplificazione di come le mafie lavorino come le grandi multinazionali. Il dato che organizzazioni criminali di più paesi si uniscano e collaborino, lascia intendere come oramai si possa parlare di globalizzazione della criminalità organizzata. Niente più può essere lasciato all'ignoranza e al caso", ha concluso il deputato Cantalamessa. (Ren)