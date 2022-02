Trasporti: Conftrasporto, con pedaggi lungo il Brennero l'Italia rischia l'isolamento, governo intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È tempo di affrontare il problema dei pedaggi ai valichi ed è fondamentale che lo si faccia in sede europea, trovando una soluzione unitaria che ponga fine allo squilibrio tra i mercati dei Paesi della stessa Unione - spiega Uggè - Sono passati gli anni senza che si sia risolto alcunché. Nel frattempo il nostro Paese, dalle imprese di produzione a quelle di trasporto, è stato vessato con divieti sempre più rigidi e perdite economiche considerevoli". Lungo i valichi alpini transitano infatti merci per un valore di 5 miliardi di euro all'anno, un quarto dei quali passano per il Brennero (per il valore di un miliardo e 250mila euro), e per ogni ora di ritardo nell'attraversamento del valico, la nostra economia paga già più di 370 milioni di euro su base annua. "Che si valuti di armonizzare i pedaggi su tutti i valichi o che si pensi ad altre soluzioni, lo si faccia a livello europeo, considerando che nessun Paese dell'Unione dovrà essere svantaggiato rispetto agli altri", conclude il presidente di Conftrasporto. (Com)