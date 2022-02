Piemonte: Giorgio Airaudo nuovo segretario Cgil regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' Giorgio Airaudo il nuovo segretario della Cgil Piemonte. L'elezione è avvenuta questa mattina al Teatro Concordia di Venaria alla presenza del segretario nazionale Maurizio Landini. La sostituzione è diventata necessaria in quanto Pier Massimo Pozzi, l'ex segretario, aveva maturato i requisiti per andare in pensione. "E' un impegno importante, bisognerà approfondire tutte le energie che abbiamo perché c'è una grossa domanda di sindacato e c'è bisogno che i lavoratori e le lavoratrici pesino nella ricostruzione di un Piemonte giusto e solidale - ha affermato Airaudo dopo l'elezione -. (segue) (Rpi)