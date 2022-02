Veneto: bicentenario di Antonio Canova, protocollo d'intesa con Lazio per promozione in ambito scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Antonio Canova (nato a Possagno nel 1757, morto a Venezia nel 1822), l'assessore all'Istruzione del Veneto Elena Donazzan ha annunciato un protocollo d’intesa con la Regione Lazio e gli Uffici Scolastici Regionali di Venezia e Roma. "L'obiettivo è la realizzazione di una serie di interventi finalizzati a richiamare l’attualità dell’opera e della vita del grande scultore, promuovendone la sua diffusione nell’ambito delle istituzioni scolastiche e degli organismi della formazione professionale delle due regioni", ha spiegato Donazzan. Le celebrazioni canoviane sono inserite in un progetto nato dalla collaborazione tra ArtSharing e l’imprenditrice scrittrice bassanese Maria Pia Morelli e sono state presentate in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma presso il Museo Canova Tadolini. "E' un progetto di grande arricchimento culturale per gli studenti, ponte tra l’ambiente che vide la sua nascita e affermazione artistica e quello che fu teatro della definitiva consacrazione", chiude l'assessore.(Rev)