Veneto: rete elettrica sotto controllo a Verona, guasti risolti in tempi record

- Sono 1.500 le cabine dell’elettricità a Verona, controllate 24 ore su 24 da due operatori in servizio alla centrale operativa di Megareti in lungadige Galtarossa. Sbalzi e danni alla rete di alta e media tensione vengono costantemente monitorati, in modo da ripristinare tutti i guasti in tempi veloci. La media di attesa è infatti di 10-11 minuti, meno della metà delle tempistiche previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che fissa il limite in 24 minuti. Negli ultimi 4 anni questa efficienza ha portato nelle casse di Megareti un milione di euro, premialità riconosciuta dall’Autorità nazionale che al contrario, quando non si rispettano i tempi, dispone il pagamento di penalità. “La nostra centrale è costantemente collegata con tutti i quartieri. Non serve che, in caso di blackout, i cittadini chiamino per segnalare il problema bloccando le linee telefoniche" spiega il sindaco di Verona Federico Sboarina, che è stato stamattina in visita alla centrale assieme al direttore operativo Megareti, ingegner Livio Negrini. L'ultimo caso si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 30 gennaio. Alle 18.59 è stato registrato un guasto a due linee di media tensione e oltre 4 mila famiglie sono rimaste al buio. Dopo 6 minuti la linea ‘sinistra Adige’ era già stata ripristinata. Allo scattare del decimo minuto anche la seconda linea era tornata in funzione. L’ultimo guasto della serata era sulla bassa tensione, su singoli palazzi non ancora telecontrollati da remoto. In questo caso due squadre operative hanno concluso il lavoro in 40 minuti anche per le ultime 400 utenze.(Rev)