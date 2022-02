Vaccino: in Piemonte somministrate 31.513 dosi, 153 mila over 50 non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità di crisi della Regione Piemonte nella giornata di oggi ha segnalato 31.513 somministrazioni di vaccino anti-Covid. Di queste 25.738, la larga maggioranza, sono terze dosi. Nel frattempo, il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha annunciato che "non hanno ancora manifestato la volontà di vaccinarsi, circa 153 mila persone in Piemonte. Tutti coloro che nelle scorse settimane hanno preaderito sono stati convocati in modo da essere in regola con la scadenza di metà febbraio, quando chi ha più di 50 anni per lavorare dovrà mostrare il super green pass", ha concluso.(Rpi)