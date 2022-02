Abruzzo: Conferenza Episcopale, il 4 febbraio convegno su crisi matrimonio e tutela minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana, presieduto dal monsignor Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto, ha organizzato, per il giorno 4 febbraio 2022, alle ore 15:30, nell'Auditorium del Rettorato presso il Campus dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti, il convegno "La crisi del matrimonio e la tutela dei minori: giurisdizioni a confronto", al quale parteciperanno il monsignor Bruno Forte, il presidente del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Abruzzese-Molisano, Antonio De Grandis, il presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Mariano Bozza, il presidente del Tribunale di Chieti, Guido Campli, il delegato al Consiglio Nazionale Forense d'Abruzzo, Donato Di Campli, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, Goffredo Tatozzi, Italo Radoccia, magistrato presso il Tribunale dei Minori dell'Aquila, il Magnifico Rettore dell'Università "G. d'Annunzio", il professor Sergio Caputi, la professoressa Lorena Ambrosini, ordinario di Diritto di Famiglia presso l'Università degli Studi di Teramo, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene. L'evento formativo è tanto più importante, poiché segna la ripresa della formazione e del confronto in presenza di tutti gli operatori del diritto con riguardo agli strumenti di tutela della famiglia e dei minori, ossia di diritti di primario rilievo giuridico e sociale all'interno di ordinamenti diversi ed istituzionalmente chiamati a confrontarsi.(Gru)