Veneto: Rovigo aderisce alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo

- Si celebra il primo febbraio, come previsto dalla legge 25 gennaio 2017, n° 9, la Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo. Anche il comune di Rovigo ha deciso di aderire alla campagna nazionale “Stop alle bombe civili”, lanciata da International Network on Explosive Weapons (INEW). L'iniziativa è sostenuta anche da Campagna Italiana contro le Mine, in collaborazione con le sezioni territoriali dell’ANVCG. “Vogliamo aderire alla campagna organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – spiega l'assessore alle Pari opportunità Erika Alberghini -, per sensibilizzare al problema, anche ricordando che l’Italia promuove, secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra. Ma intanto fabbriche di armi trovano collocazione nel nostro paese, un’industria che andrebbe riconvertita”. Alberghini commenta la foto “Hardship of life”, realizzato dall’artista turco Mehmet Aslan in un campo profughi siriano in cui si vede Munzir al-Nazzal giocare col figlio Mustafa, entrambi mutilati dalle esplosioni e da poco accolti in Italia. "Questo scatto testimonia queste estreme conseguenze, catturando comunque un attimo di felicità e di voglia di vivere, strappata all’inciviltà e alla miseria della guerra".(Rev)