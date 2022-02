Piemonte: 10 febbraio tavolo lavoro su 'allontanamento zero'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre in Consiglio comunale la maggioranza chiede di rivedere o addirittura stralciare la legge sulle adozioni voluta dalla Regione Piemonte, ovvero 'allontanamento zero', il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha deciso di convocare un incontro per il prossimo 10 febbraio con le associazioni delle famiglie affidatarie e con alcuni docenti universitari per discutere del Ddl. Al tavolo sarà presente anche l'assessora Chiara Caucino che ha proposto la legge. Intanto, anche in Consiglio regionale si continuano a discutere gli emendamenti delle opposizioni al Ddl, ieri in quarta Commissione i consiglieri regionali Marco Grimaldi (Luv) e Monica Canalis (Pd) hanno esposto gli emendamenti all'articolo 1. (Rpi)