Veneto: l'addio del Venezia FC all'ex presidente Maurizio Zamparini

- Il Venezia Football Club ha espresso con un breve messaggio su Facebook il cordoglio per la morte dell'ex presidente Maurizio Zamparini, che guidò la società dal 1987 al 2002, dopo aver fuso il Venezia col Mestre. "Il Venezia FC si stringe attorno alla famiglia Zamparini per la scomparsa del caro Maurizio, ex presidente del club lagunare. In 15 anni di presidenza, Maurizio Zamparini scrisse pagine indelebili della storia societaria, portando la squadra arancioneroverde a conquistare due storiche promozioni in Serie A sotto la guida di Walter Novellino e Cesare Prandelli. Addio, presidente".(Rev)