Torino: Metro 2 entro fine anno gara, Regione al fianco di Palazzo Civico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Piemonte – ha continuato Lo Russo – sostiene il progetto della seconda linea della Metro, perché rappresenta un asset strategico di sviluppo urbano ed un’infrastruttura per il futuro di Torino. Si procederà con un appalto unico in due lotti che significa partire in parallelo risparmiando così notevole tempo. Ho accolto, la richiesta dei colleghi sindaci di essere coinvolti nella progettazione, verificando la possibilità di continuare la progettazione verso Nord e verso sud. (segue) (Rpi)