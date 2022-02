Spettacoli: l'Amleto per la prima volta sul palco del Teatro Tram di Napoli, al debutto giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è la prima volta che sul palco del Teatro Tram di Napoli si rappresenta un'opera di William Shakespeare; è però la prima volta dell'Amleto". L'annuncio in una nota è del Teatro Tram di Napoli. "Così come - ha proseguito - è la prima volta che Virus Teatrali, la compagnia protagonista, si cimenta con il drammaturgo più celebre del mondo. Da giovedì 3 febbraio (debutto ore 21) a domenica 13 febbraio la sala di via Port'Alba ospiterà dunque il debutto nazionale di 'Amleto (o il Gioco del Suo Teatro)', liberamente tratto dall'opera di William Shakespeare. Il progetto è adattato e diretto da Giovanni Meola e vede in scena Solene Bresciani, Vincenzo Coppola e Sara Missaglia. L'assistente alla regia è Chiara Vitiello e i costumi di scena sono di Marina Mango". (Ren)