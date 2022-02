Veneto: Donazzan (assessore regionale Istruzione) contro il Green Pass, strumento umiliante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un video registrato in un bar della stazione ferroviaria di Padova, l'assessore all'Istruzione del Veneto Elena Donazzan (FdI) lancia un duro attacco alle regole del Green Pass. "Ore 9.30 del mattino: rispetto al volume di passeggeri di qualche anno fa... oggi non c’è proprio nessuno! Stiamo vivendo un lockdown mascherato a causa delle astruse regole per le quarantene, all’obbligo vaccinale e di green pass rafforzato per l’accesso a determinate attività e servizi", scrive Donazzan su Facebook. L'assessore, nel suo racconto di tre minuti, registrato all'interno del bar con la mascherina abbassata, fa riferimento ad una cliente fissa che riferisce di essere stata anche ieri a prendere un caffè nello stesso posto. "Il Green Pass taglia fuori socialmente le persone. Ho visto una signora esibire la certificazione dell'esonero, un'umiliazione per lei e per chi l'ha dovuta controllare. Lo stesso è successo in un ufficio postale con alcuni anziani che sono stati aiutati da un altro cliente in fila". Donazzan, chiudendo il suo intervento, invoca apertamente "l’abolizione del green pass che in sede parlamentare è stata richiesta solamente da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia".(Rev)