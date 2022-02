Campania: Muscarà, parcheggio sotterraneo al Molosiglio (Na) mette a rischio perimetro fino S. Lucia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini del crollo di Palazzo Guevara di Bovino, nel marzo di 9 anni fa, ancora scuotono la memoria di tutta Napoli e c'è chi ancora oggi pensa di poter realizzare infrastrutture nel sottosuolo di una città dove non si può e non si deve assolutamente scavare". Lo ha denunciato la consigliera regionale della Campania Maria Muscarà. "Il progetto di un parcheggio sotterraneo da 700 auto al Molosiglio – ha dichiarato - è una ferita al solo immaginarlo. Si rischiano conseguenze disastrose in un'area paesaggistica e monumentale già fortemente minata dai lavori, realizzati per nulla ad arte della linea 6 del metrò, compromettendo un perimetro abbastanza vasto coinvolgerebbe anche l'area di Santa Lucia. Non è possibile che l'unica soluzione sia sempre quella di minare le fondamenta della città. Sappiamo bene – ha proposto la consigliera regionale - che l'alternativa più efficiente sia quella di potenziare il trasporto pubblico e renderlo realmente fruibile a tutti, costruendo parcheggi fuori città collegati al centro con metro e treni di superficie. Solo così – ha concluso - possiamo finalmente porre un freno al flusso di auto in centro e tornare, al contempo, a respirare, salvaguardando il nostro territorio". (Ren)