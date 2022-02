Benevento: Telese Terme entra nell’associazione città termali europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con immenso piacere comunichiamo ufficialmente che il Comune di Telese Terme è entrato a far parte dell'Ehtta (European Historic Thermal Towns Association) come active member". Così Giovanni Caporaso, sindaco di Telese Terme ha ufficializzato l'ingresso della città termale campana nella prestigiosa Associazione che si occupa di riunire le città termali europee, rendendole note non solo nel vecchio ontinente, bensì a livello mondiale. "Tutte le stazioni termali che aderiscono alla Ehtta, infatti, godono di un'ottima promozione turistica, basata su una strategia di valorizzazione e promozione culturale". "La nostra Telese Terme vanta la presenza di ben due parchi termali con sorgenti di acqua solfurea oltre a possedere tutti i requisiti necessari che le hanno consentito di entrare a far parte della Ehtta – ha spiegato il sindaco Caporaso -. Aggiungo anche che Telese è l'unica cittadina termale del sud a far parte dell'Associazione. Dietro alla conquista di questo traguardo c'è stato il lavoro instancabile dell'amministrazione, che per oltre un anno ha elaborato studi e ricerche in modo da permettere alla nostra città di essere riconosciuta valida all'interno dell'Associazione".(Ren)