Piemonte: Cirio, su Covid sistema colori in fase di superamento

- Abbiamo chiesto al ministro Speranza di superare il sistema dei colori e sembra che questo possa avvenire molto presto. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale pediatrico Humanitas. "La gestione per colori non è più attuale - ha continuato Cirio -. So che l'obiettivo è quello di togliere giallo e arancione e lasciare solo la zona rossa. A livello epidemiologico la nostra regione sta migliorando, anche se la discesa, ci dicono gli esperti, sarà lenta", ha concluso. (Rpi)